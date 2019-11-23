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Dünya

Akdeniz'de göçmen faciasının eşiğinden dönüldü

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında alabora olan teknedeki 143 göçmen, İtalyan sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Barış Seçkin   | 23.11.2019
Akdeniz'de göçmen faciasının eşiğinden dönüldü

Roma

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir vatandaşın uyarısı üzerine adanın 1 mil açığında zor durumdaki 10 metrelik bir tekne tespit edildiği ve bunun üzerine kurtarma operasyonu başlatıldığı bildirildi. 

Olumsuz hava ve deniz koşullarındaki kurtarma operasyonunda, 143 göçmenin de kurtarıldığı, can kaybının olmadığı belirtildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde ise denizden kurtarılan bazı göçmenlerin ifadelerine göre 20 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Bu arada, İtalya'dan güvenli liman çağrısına yanıt alamadığı için bir süredir açık denizde bekleyen Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisine İtalya'dan izin çıktı. Ocean Viking'in, kurtardığı 213 göçmenle Messina Limanı'na yanaşacağı bildirildi.

Öte yandan, İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenli liman çağrılarına hala yanıt alamadıkları için kurtardıkları 73 göçmenle, açık denizde 4 metrelik dalgalarla mücadele etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

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