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Dünya

Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Norveç'in İslamabad Büyükelçisi Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kristiansand şehrinde Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı.

Muhammet Nazım Taşçı   | 23.11.2019
Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in İslamabad Büyükelçisini çağırarak, Kristiansand şehrinde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı, ayrıca Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi'ne, İslamabad yönetiminin protestosu ve derin endişelerini Norveç makamlarına iletmesi talimatı verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç'in İslamabad Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim yakılmasının kınandığı bildirilen açıklamada, bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü adına haklı gösterilemeyeceğine işaret edildi.

Bu tür eylemlerin Pakistan'dakiler dahil dünya genelinde 1 milyar 300 milyon Müslüman'ın duygularını incittiği vurgulandı.

Norveç makamlarından, olayın sorumlularının adalete teslim edilmesinin istenildiği açıklamada, "gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesi" talep edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi'ne, İslamabad yönetiminin protestosu ve derin endişelerini Norveç makamlarına iletme talimatı verildiği kaydedildi.

Aşırı sağcı gruptan İslam karşıtı gösteri

Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

Thorsen'e Suriyeli genç Omar Dabaa müdahale etmişti. Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.

"Thorsen gösteride Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yaktı. Thorsen'e müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis 9 saniye sonra engel oldu." ifadesini kullanan Dabaa, haberlerde, grubun diğer lideri Arne Tumyr'in Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtmişti.

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