Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde ve saat 16.45'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Girit Adası yakınlarında 6,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından, 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu arada, AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.45'te Girit Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.