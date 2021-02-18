Air France-KLM 2020'de 7,1 milyar avro zarar etti
Air France-KLM ortaklığı, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar avro zarar etti.
Paris
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Air France-KLM'den yapılan açıklamada, şirket cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar avro olduğu belirtildi.
Salgının etkisiyle şirketin geçen yıl 7,1 milyar avro zarar ettiği bildirilen açıklamada, salgının şirkete benzeri görülmemiş şekilde etki ettiği kaydedildi.
Yolcu sayısının geçen yıl yüzde 67,3 azaldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinin de zor geçeceğe işaret edildi.
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