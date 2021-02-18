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Dünya

Air France-KLM 2020'de 7,1 milyar avro zarar etti

Air France-KLM ortaklığı, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar avro zarar etti.

Yusuf Özcan   | 18.02.2021
Air France-KLM 2020'de 7,1 milyar avro zarar etti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Air France-KLM'den yapılan açıklamada, şirket cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar avro olduğu belirtildi.

Salgının etkisiyle şirketin geçen yıl 7,1 milyar avro zarar ettiği bildirilen açıklamada, salgının şirkete benzeri görülmemiş şekilde etki ettiği kaydedildi.

Yolcu sayısının geçen yıl yüzde 67,3 azaldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinin de zor geçeceğe işaret edildi.


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