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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 534 kişi öldü.

Cüneyt Karadağ   | 18.02.2021
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 698’e çıktı.

Almanya'da Kovid-19 kaynaklı vefat eden Türklerin sayısının 1598 olduğu ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 207 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606 oldu.

Ülkede 3 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 600 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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