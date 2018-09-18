AİHM'den başörtüsü kararı

AİHM, başörtülü olarak duruşma salonuna alınmayan kişinin başvurusunda Belçika'yı mahkum etti.

PARİS

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız buldu.

AİHM, 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri'nin başvurusunu karara bağladı.

AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna" hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesinin kadını duruşma salonundan çıkararak "dini aidiyetini özgürce gösterme hakkını" kısıtladığı görüşünü paylaştı.

Mahkeme, Lachiri'nin duruşma salonundan çıkarılma nedeni olarak gösterilen "mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski" gibi iddiaları da reddederek Belçika'yı, Lachiri'ye bin avro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'e taşınmıştı.

Muhabir: Ömer Aydın