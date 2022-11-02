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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Medikal Park Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Sinan Uslu   | 02.11.2022
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

TBMM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.


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