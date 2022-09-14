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Dünya

AİHM, Fransa'yı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eşleri terör örgütü DEAŞ’e katılan 2 Fransız kadının ve Suriye'de doğan çocuklarının ülkeye geri getirilmemesine ilişkin davada Fransa'yı mahkum etti.

Esra Taşkın   | 14.09.2022
AİHM, Fransa'yı mahkum etti

Paris

AİHM, eşleri terör örgütü DEAŞ'e katılan 2 Fransız kadının ve Suriye'de doğan çocuklarını tahliye etmeyen Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "uyruğu bulunduğu ülkeye girme hakkını" düzenleyen Ek 4 No'lu Protokol'ün 3. maddesinin 2. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme kararında, Fransa'nın en kısa zamanda AİHM'e başvuran ailelerinin kızları ve torunlarının tahliye edilmesi talebini yeniden incelemesini istedi.

Öte yandan mahkeme Fransa'nın, AİHM'e başvuran bir aileye 18 bin avro, diğerine 3 bin 200 avro ödemesine hükmetti.

Farklı tarihlerde eşleriyle Suriye'ye gelen kadınların, birinin 2 çocuğu, diğerinin 1 çocuğu burada doğdu.

Söz konusu 2 aile, halihazırda Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki kamplarda bulunan kızları ve torunlarının Fransız makamlarınca tahliye edilmesini istemiş, ancak bu talep reddedilmişti.

Aileler, Fransa'nın kızlarını ve torunlarını tahliye etmeyi reddederek onları insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakmasından şikayetçi olmuşlardı.

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