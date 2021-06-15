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Dünya

Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 15.06.2021
Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’in doğusundaki Kefer Cenne köyündeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

15.06.2021

Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi öldü

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken çevrede hasar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye 12 Haziran'da Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e bağlı Kefer Cenne'nin merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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