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Dünya

Afrin caddeleri peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor

Bisiklet tamircisi Sakıp Fehim, "Elhamdülillah yollara taşlar döşendi. Hem temiz hem düzenli oldu. Artık ne toz ne de çamurla uğraşacağız. Çok şükür Afrin'imiz gitgide güzelleşiyor." dedi.

Ömer Koparan,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.07.2021
Afrin caddeleri peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor

Afrin

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin ilçesinin çehresi, Türkiye’nin destekleriyle kurulan Yerel Meclis tarafından yapılan peyzaj çalışmalarıyla değişiyor.

Afrin Yerel Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği 6 yıl boyunca hizmet görmeyen ilçede altyapı çalışmaları, zarar gören okulların tamiri, asfalt yol ve sağlık alanında çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Yerel meclis son olarak Afrin ilçe merkezindeki toprak yollara kilit taşları döşeyip gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla bölge halkına hizmetlerine devam ediyor.

Afrin ilçe merkezindeki bisiklet tamircisi Sakıp Fehim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün işgal ettiği dönemde Afrin'in bakımsız kaldığını söyledi.

Fehim, "Afrin'in yolları kış günlerinde çamurdan, yaz günlerinde ise tozdan geçilmezdi." dedi.

Afrin'in görünüşünün gün geçtikçe güzelleştiğini belirten Fehim, "Elhamdülillah, yollara taşlar döşendi. Hem temiz hem düzenli oldu. Artık ne toz ne de çamurla uğraşacağız. Çok şükür Afrin'imiz gitgide güzelleşiyor." ifadelerini kullandı.

Eczacı Rıdvan Ahmed ise "Allah yollarımızı yapanlardan razı olsun. Çok güzel bir hizmet, kışları ayrı problem yaşıyorduk, yazları ayrı. Yollara kilit taşı döşendikten sonra daha güzel oldu. Sanki alışveriş merkezinde gezer gibi tertemiz oldu." şeklinde konuştu.

Afrin ilçe merkezi, Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmıştı.

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