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Dünya

Tayvan’da bir günde en az 15 deprem meydana geldi

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.07.2021
Tayvan’da bir günde en az 15 deprem meydana geldi

Ankara

Tayvan’ın son 24 saatte en az 15 depremle sarsıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası’nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

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