Afrika'nın yaklaşık yarısı çocuk

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre dünyada 0-17 yaş grubu çocuk nüfusu 2021-2024 döneminde artarken geçen yıl azalış gösterdi. Söz konusu dönemde Afrika'daki çocuk nüfus yoğunluğu diğer bölgelerden ayrıştı.

Küresel çocuk nüfusu 2021'de 2 milyar 365 milyon iken 2022'de 2 milyar 395 milyona ve 2023'te 2 milyar 397 milyona çıktı. Çocuk nüfusu 2024'te 2 milyar 413 milyonla zirveyi görürken 2025'te 2 milyar 409 milyon olarak tespit edildi.

Seçilmiş 194 ülkenin verileri incelendiğinde, 2021-2025 döneminde 110 ülkede çocuk nüfusunun arttığı, 84 ülkedeyse azaldığı belirlendi. Söz konusu dönemde çocuk nüfusunun en fazla arttığı ülke Pakistan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya izledi.

Bu dönemde çocuk nüfusu en fazla azalan ülkeler ise sırasıyla Çin, Hindistan ve Brezilya olarak kayıtlara geçti.

Toplam çocuk nüfusunda Asya önde

Çocuk nüfusu en fazla ülkeler incelendiğinde Asya ülkeleri öne çıktı. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan 430 milyon 108 bin çocuk nüfusuyla da ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 270 milyon 206 bin çocukla Çin izledi. Nijerya 112 milyon 821 binle üçüncü, Pakistan 109 milyon 511 binle dördüncü ve Endonezya 83 milyon 523 bin çocukla beşinci oldu.

Bu ülkeleri 72 milyon 892 bin çocuk nüfusuyla ABD, 61 milyon 480 binle Etiyopya, 59 milyon 229 binle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 58 milyon 679 binle Bangladeş ve 49 milyon 975 binle Brezilya takip etti.

Böylece, söz konusu 10 ülkenin toplam çocuk nüfusu 1 milyar 308 milyonu aştı ve dünyadaki toplam çocuk nüfusunun yarısından fazlasını oluşturdu.

Çocuk nüfusunun en az olduğu 10 ülke ise Tuvalu, Palau, San Marino, Nauru, Monako, Lihtenştayn, Saint Kitts ve Nevis, Andorra, Dominika ve Marşal Adaları olarak kayıtlara geçti.

Afrika'nın çocuk nüfus oranı yüzde 50'ye yaklaştı

Çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı bakımından 194 ülke içinde 54 Afrika ülkesi dikkati çekti. Söz konusu ülkelerin toplam nüfusu 1,5 milyar olarak hesaplanırken bunların 701 milyon 639 bininin çocuk olduğu belirlendi. Böylece Afrika kıtasının yüzde 50'sine yakınının çocuklardan oluştuğu kayıtlara geçti.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla çocuğa sahip ülkeler sıralandığında da ilk 10'un tamamında Afrika ülkeleri yer aldı.

Bu ülkeler içinde Orta Afrika Cumhuriyeti, nüfusunun yüzde 56,2'si, yani yarıdan fazlasının çocuk olmasıyla öne çıktı. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 53,3 ile Nijer, yüzde 53 ile Somali, yüzde 52,9 ile Mali, yüzde 52,7 ile Çad, yüzde 52,5 ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yüzde 51,4 ile Burundi, yüzde 51,1 ile Mozambik, yüzde 50,8 ile Angola ve yüzde 50,2 ile Uganda takip etti.

Kalan 44 ülkenin çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranıysa yüzde 18'den yüzde 49'lara kadar değişim gösterdi.

Türkiye'de yaklaşık 21,4 milyon çocuk yaşıyor

Türkiye'nin çocuk nüfusu son 5 yılda azaldı. Ülke, 2025'teki 21 milyon 376 bin çocuk nüfusuyla küresel sıralamada 22'nci sırada yer aldı. Türkiye 2021'de söz konusu listede 20. sırada bulunuyordu.

Ülkede çocuk nüfusu 2021'de 22 milyon 738 bin olarak hesaplanırken 2022 yılında 22 milyon 578 bine, 2023'te 22 milyon 206 bine, 2024 yılında 21 milyon 817 bine geriledi.