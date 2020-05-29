Euro
7.53
Dolar
6.82
BIST 100
105,189.40
Altın
1,720.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı

Afrika genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 50 bini geçti.

Ömer Erdem   | 29.05.2020
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 binin üzerinde artışla 125 bine yaklaştı.

İyileşenlerin sayısı 51 bin 95’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696’ya ulaştı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Güney Afrika (14 bin 370), Mısır (5 bin 359), Cezayir (5 bin 277), Fas (5 bin 195) ve Nijerya (2 bin 592) olurken, vaka sayısının yüksekliğinde de sıralama değişmedi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 845, Cezayir'de 630, Güney Afrika'da 577 Nijerya'da 259, Fas'ta 202, Sudan'da 195'e yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de Kovid-19 vakası kalmadı.

Eritre, Seyşeller, Lesotho, Namibya, Ruanda ve Uganda da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası bildirilmedi.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 5 milyon 900 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 580 bine, can kaybı da 362 bine yaklaştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu
Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama
İngiltere'de 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 119 oldu

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 662'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 662'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu