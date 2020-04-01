Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.
İstanbul
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.