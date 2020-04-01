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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

Tufan Aktaş   | 01.04.2020
Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.

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