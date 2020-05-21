Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 95 bini aştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bine yaklaşırken, Kovid-19 vaka sayısı 95 bini geçti.
İstanbul
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 bini geçti.
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 bin 201’e çıktı.
Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 38 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 997’ye ulaştı.
En fazla vaka yaklaşık 30 bin 149 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 26 bin 154, Güney Afrika'da 19 bin 432, Orta Afrika'da 9 bin 353 ve Doğu Afrika'da 10 bin 113 vaka kaydedildi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 680, Cezayir'de 568, Güney Afrika'da 339, Nijerya'da 200, Fas'ta 194, Kamerun'da 140, Sudan'da 121’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.