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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 946 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 946 bini aştı.

Adam Abu-bashal   | 04.09.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 946 bini geçti Fotoğraf: Nyasha Handib/AA

Abuja

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 866'ya ulaştı. Kıtada vaka sayısı 7 milyon 946 bin 490 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 77 bin 13'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130,1 milyon doz aşı ulaştı.

Yaklaşık 93,4 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor. En fazla aşının yapıldığı ülke ise 31 milyon dozla Fas.

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