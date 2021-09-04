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Dünya

MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 04.09.2021
MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

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