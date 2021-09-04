MSB: Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.
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Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi @TurkYildizlari, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında Kecskemet'te uçuş gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1PXDgQt4ZA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021