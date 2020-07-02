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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Afrika kıtasında, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi. 

Ömer Erdem   | 02.07.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 382 artarak 421 bin 307'ye ulaştı. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 258 artışla 10 bin 442'ye çıktı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 34 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 749, Cezayir'de 920, Nijerya'da 603 ve Sudan'da 602 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 159 bin 333 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 69 bin 814 vaka ile Mısır, 26 bin 484 vaka ile Nijerya ve 18 bin 134 vaka ile Gana izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 200 bin 962 oldu.

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