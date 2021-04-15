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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti

Gökhan Kavak   | 15.04.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti

Istanbul

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 422 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 117 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 422 bin 185'e yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 954 bin 475'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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