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Dünya

Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Talha Yavuz   | 15.04.2021
Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin doğusunda kötüleşen güvenlik durumu ve sınırlarında artan Rus askeri birlikleri hakkında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü bilgilendirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği için Finlandiya'ya teşekkür etti.

Liderler, Rusya'nın saldırganlığını engellemek için ilave önlemleri de değerlendirdi.

Ayrıca görüşmede, hibrit tehditlere karşı iş birliği ve Ukrayna-AB ilişkileri ele alındı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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