Euro
8.61
Dolar
7.33
BIST 100
1,075.52
Altın
2,013.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 61 bin 98'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 11.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 914 artarak 1 milyon 61 bin 98 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 319 artışla 23 bin 643'e ulaştı. 

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 10 bin 621 ölümle Güney Afrika, 5 bin 35 ölümle Mısır ve 1312 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 563 bin 598 oldu, bu ülkeyi 95 bin 666 vaka ile Mısır ve 46 bin 867 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 747 bin 414 kişi ise hastalığı yendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti
İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi öldü

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı

İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti