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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 140 bin 775'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 19.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 674 artarak 1 milyon 140 bin 775 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 415 artışla 26 bin 357'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 264 ölümle Güney Afrika, 5 bin 184 ölümle Mısır ve 1391 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 592 bin 144, bu ülkeyi 96 bin 753 vaka ile Mısır ve 49 bin 895 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 862 bin 564 kişi ise iyileşti.

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