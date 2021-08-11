Euro
10.12
Dolar
8.64
BIST 100
1,424.02
Altın
1,735.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRONE - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. -VTR-
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini aştı.

Gökhan Kavak   | 11.08.2021
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

İstanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 179 bin 395'e, vaka sayısı 7 milyon 146 bin 267'ye yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 242 bin 372 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti
Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı
İran'da muharrem ayı etkinliklerinin Kovid-19'u daha tehlikeli hale getirmesinden endişe ediliyor
Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyon 146 bini geçti

İran'da muharrem ayı etkinliklerinin Kovid-19'u daha tehlikeli hale getirmesinden endişe ediliyor

Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı

Aşı olmayıp Kovid-19'a yakalananlar hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı
Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor
Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı

Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı