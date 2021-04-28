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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 111'e yükseldi.

Tufan Aktaş   | 28.04.2021
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı

Istanbul

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 562 bin 553 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 111'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 85 bin 786'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yaklaşık 16 milyon doz aşı yapıldı.

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