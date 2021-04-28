Euro
9.88
Dolar
8.19
BIST 100
1,389.20
Altın
1,766.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

Bayram Altuğ   | 28.04.2021
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor Fotoğraf: Cem Özdel / AA

Cenevre

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu TSİ 11.20'de başladı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz alacak.

Verilecek aranın ardından günün ikinci oturumunda Guterres, Bakan Çavuşoğlu ve diğer heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Basına kapalı toplantılar BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek.

Konferans yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti
Pfizer ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozu aile içi bulaşı riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası ve ölü sayısı dünya genelinde en üst seviyede
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bini aştı
İçişleri Bakanlığı 'tam kapanma' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Benzer haberler

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Kıbrıs konferansının müzakerelerin yeniden başlamasına fırsat sunduğunu belirtti

GÖRÜŞ - Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin iş birliği

GÖRÜŞ - Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin iş birliği
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında 'ortak bir zemin' aranacak

Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında 'ortak bir zemin' aranacak
KKTC Başbakanı Saner: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacağız

KKTC Başbakanı Saner: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacağız