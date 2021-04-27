Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 120 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 738'e yükseldi.
İstanbul
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 551 bin 995 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 738'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 70 bin 424'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.
Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.