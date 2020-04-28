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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 hastalarının yüzde 30’u iyileşti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastaların yüzde 30’undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu.

Tufan Aktaş   | 28.04.2020
Afrika'da Kovid-19 hastalarının yüzde 30’u iyileşti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastaların yüzde 30’undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 33 bin 272’ü buldu ve şimdiye kadar 10 bin 91 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1467’ye ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıtadaki çok sayıda ülke sokağa çıkma yasağı ve şehir karantinalarını uzatma kararı alırken, test sayılarının artması için çalışmalar da hızlandırıldı.

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