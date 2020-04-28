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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı.

Kaan Bozdoğan   | 28.04.2020
İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.

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