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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 528 oldu, ölü sayısı ise 788’e çıktı.

Tufan Aktaş   | 13.04.2020
Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi Fotoğraf: Sadak Souici - Anadolu Ajansı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son bir günde yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 570 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 788'e yükseldi.

Ayrıca "kıtada en fazla vaka sayısına sahip" ülke 2 bin 173 ile Güney Afrika olarak kaydedildi.

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