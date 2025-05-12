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Dünya

Afrika'da devlet ve özel sektör arasında işbirliği için "12. Afrika CEO Forumu" başladı

Afrikalı yüzlerce iş insanı, "12. Afrika CEO Forumu"nda kıtanın ekonomik dönüşümünü hızlandırmak ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla somut çözümler ve işbirlikleri geliştirmek üzere bir araya geldi.

Ahmed Satti, Gökhan Kavak  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Afrika'da devlet ve özel sektör arasında işbirliği için "12. Afrika CEO Forumu" başladı Fotoğraf: Gökhan Kavak - AA

Abidjan

Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan, 12-13 Mayıs'ta, bu yıl 12'ncisi düzenlenen foruma ev sahipliği yapıyor.

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Forumun açılış törenine, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa ve birçok hükümet temsilcisi de katıldı.

Jeune Afrique Medya Grubu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortaklaşa yürütülen etkinlik, 75'ten fazla ülkeden 2 binden fazla üst yönetici (CEO), yatırımcı ve kamu liderini bir araya getiriyor.

12. Afrika CEO Forumu'nun açılış konuşmasını IFC Başkanı Makhtar Diop ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara yaptı.

"Forum, Afrika'nın geleceğini şekillendiriyor"

Diop, Afrika'nın farklı köşelerinden gelen devlet başkanları, CEO'lar, yatırımcılar, kamu kurumlarının yetkilileri ve kalkınma ortakları dahil 2 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan forumun, Afrika kıtasının geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Bu yılki forumda, özel sektörün, kıtanın kalkınmasındaki rolünün daha da derinleştirilmesinin ele alınacağını kaydeden Diop, "Bugün dünyada birçok belirsizlik, jeopolitik gerilim, enflasyon, iklim krizi ve sağlık sorunları yaşanıyor. Tüm bu zorluklara rağmen, Afrika'nın potansiyelini ortaya çıkarmak için daha büyük düşünmeli, hızlı hareket etmeli ve yaratıcı çözümler üretmeliyiz. Kıtamız sadece kaynak zengini olmakla kalmamalı, bu kaynakları yerelde işleyerek katma değer üretmeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Diop, "Afrika'nın kalkınması için ekonomik entegrasyonu daha fazla erteleyemeyiz" değerlendirmesinde bulunarak, ham maddeyi yerel olarak işleyerek küresel ekonomide daha fazla yer alınabileceğini vurguladı.

"Afrika'nın en büyük güçlerinden biri genç nüfusu"

Afrika'nın en büyük güçlerinden birinin genç nüfusu olduğuna dikkati çeken Diop, "Yetenekli, yaratıcı ve girişimci gençlerimiz kıtanın en değerli varlığıdır. Ancak çoğu zaman yeterince değerlendirilmiyor. Onlara fırsatlar sunmak, istihdam yaratmak ve eğitim sistemimizi piyasanın ihtiyaçlarına göre uyarlamak zorundayız." diye konuştu.

Foruma ev sahipliği yapan Fildişi Sahili'nin Cumhurbaşkanı Ouattara da Fildişi Sahili olarak bu önemli foruma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ouattara, "Burada dünyanın yaşadığı zorlukları, jeopolitik ve ekonomik krizleri, çevresel tehditleri ve uluslararası ticaret sorunlarını konuşmak için toplandık. Tüm bu riskler, ekonomilerimizi ve halklarımızın refahını doğrudan etkiliyor. Özellikle finansmana erişimde yaşanan zorluklar, terör tehditleri, siyasi istikrarsızlık gibi birçok sorun Afrika'yı etkiliyor." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın önemi

Afrika'nın kalkınması için de kıtadaki ticaretin güçlendirilmesi ve ham maddelerin yerli olarak işlenmesi gerektiğinin altını çizen Ouattara, bu dönüşümün temelinde rekabetçi insan sermayesi, gıda güvenliği, enerji bağımsızlığı, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital teknolojilerin yer almasının önemine işaret etti.

Ouattara, yapay zeka gibi alanlarda Afrika'nın gençlerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu alanlara yatırım yapmaları için onlara teşviklerin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

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