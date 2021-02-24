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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

Adam Abu-bashal   | 24.02.2021
Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca /Oxford aşısı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanına ulaştı.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Gana'nın Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Kovid-19 aşılarını alan ilk ülke olmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşılarının salgının sona ermesinde kritik önem taşındığı belirtildi.

Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

Gana'da şimdiye kadar 81 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 584 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı
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