Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan Thiva şehrindeki sığınmacı kampında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.
Atina
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Thiva kentinde bulunan geçici sığınmacı kampında dün akşam yangın çıktı.
Kamptaki 7 kişilik İranlı bir aileden 6 yaşındaki bir çocuğun öldüğü belirtilirken yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü aktarıldı.
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