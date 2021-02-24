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Dünya

Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan Thiva şehrindeki sığınmacı kampında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.

Tevfik Durul   | 24.02.2021
Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Thiva kentinde bulunan geçici sığınmacı kampında dün akşam yangın çıktı.

Kamptaki 7 kişilik İranlı bir aileden 6 yaşındaki bir çocuğun öldüğü belirtilirken yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü aktarıldı.


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