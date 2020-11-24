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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 90 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 90 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 24.11.2020
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 90 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 124 artarak 2 milyon 92 bin 833 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 267 artışla 50 bin 72'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 968 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 560, Fas'ta ise 5 bin 396 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 769,759'u buldu. Bu ülkeyi 327 bin 528 vakayla Fas, 113 bin 381 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 766 bin 63 kişi iyileşti.

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