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Dünya

Japonya'da Kabine Üyesi Kono'dan olası seçimde başbakan adaylığı sinyali

Japonya’da Kabinenin İdari ve Düzenleyici Reformlardan Sorumlu Üyesi Kono Taro, muhtemel bir erken seçimde başbakan adayı olabileceği sinyalini verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.11.2020
Japonya'da Kabine Üyesi Kono'dan olası seçimde başbakan adaylığı sinyali

Tokyo

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kabine Üyesi Kono katıldığı çevrim içi etkinlikte, geleceğe dair hayallerine yönelik soruyu "Başbakan olmak istiyorum." şeklinde cevapladı.

Kono, "Bir gün başbakan olmak, halka kendi politikalarımı detaylarıyla açıklamak ve insanların desteğiyle politikalarımı gerçekleştirmek istiyorum, özellikle de sosyal güvenlik ve enerji politikalarında değişiklikler yapmayı arzuluyorum." dedi.

Eski Kabine Baş Sekreterlerinden Kono Yohei’nin oğlu Kono Taro, ağustos sonu sağlık gerekçeleriyle görevinden ayrılan önceki Başbakan Abe Şinzo’nun kabinelerinde Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Abe’nin istifası sonrası, mevcut Başbakan Suga Yoşihide'nin seçildiği, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde Kono, aday olmayı tercih etmemişti.

Geçen hafta Şizuoka'da bir toplantıda konuşan LDP Politika Şefi Şimomura Hakubun erken seçim iddialarına ilişkin "Ocakta olabilir, bu bir seçenek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Normal şartlar altında Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin görev süresi 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

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