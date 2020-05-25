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Dünya

Afrika Birliği: Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat, kıta genelinde kaydedilen önemli gelişmelere rağmen yoksulluk, şiddet ve yönetimlerdeki eksiklikler nedeniyle Afrika'nın ilerleyemediğini kaydetti.

Gökhan Kavak   | 25.05.2020
Afrika Birliği: Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor

Addis Ababa/Abuja

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, kıta genelinde kaydedilen önemli gelişmelere rağmen yoksulluk, şiddet ve yönetimlerdeki eksiklikler nedeniyle Afrika'nın ilerleyemediğini belirtti.

Mahamat, Afrika Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Kıtada siyasi, ekonomik ve sosyal alanda ilerlemeler yaşanıyor ancak bu durum, dehşet verici eksiklikleri gizleyemez." ifadesini kullandı.

Kıtada yaşanan büyük sorunların geleceğe dair belirsizlikler oluşturduğuna işaret eden Mahamat, “Şiddet ve yoksulluk, Afrika'nın ilerlemesini engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mahamat, terörizmin, seçim sonrası krizlerin, kabile ve dini çatışmaların Afrika'yı kalıcı olarak kuşatmış durumda olduğunu, bu sorunların çözümüne yönelik imkan ve ümidin halen bulunduğunu kaydetti.

Her yıl Afrika Birliğinin (AfB) kuruluş yılına denk gelen 25 Mayıs, Afrika halklarının yabancı hakimiyetinden ve sömürgesinden kurtulma kararlılığını anımsamak amacıyla 1963'ten bu yana "Afrika Günü" olarak kutlanıyor.


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