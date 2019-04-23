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Dünya, Sudan

Afrika Birliği Sudan'daki askeri yönetime verdiği süreyi uzattı

Mısır'da düzenlenen Afrika Birliği İstişare Zirvesi'nde, sivil yönetime geçiş için Sudan'a daha önce tanınan 15 günlük süre 3 aya çıkarıldı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Ali Semerci   | 23.04.2019
Afrika Birliği Sudan'daki askeri yönetime verdiği süreyi uzattı

Kahire

Afrika Birliği, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine yönetimi sivil geçiş hükümetine teslim etmesi için verdiği 15 günlük süreyi 3 aya uzattı.

Afrika Birliği, Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de İstişare Zirvesi düzenledi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine yönetimi geçiş hükümetine teslim etmesi için tanınan sürenin 3 aya çıkarıldığını söyledi.

Zirveye katılan liderlerin, daha önce açıklanan 15 günlük süreyi yetersiz bulduğunu aktaran Radi, hükümetin kurulması ve geçiş döneminin sivil özelliklerinin ortaya çıkması için sürenin 3 aya uzatılması üzerinde görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Zirveye Çad, Cibuti, Ruanda, Kongo, Somali ve Güney Afrika liderleri ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya'dan temsilciler katıldı.

Sivil yönetime geçilmezse Afrika Birliği üyeliği askıya alınacak

Belirlenen sürede sivil yönetime geçilmezse Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği dondurulacak.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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