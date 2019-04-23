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Dünya

Ukrayna'da oy sayma işlemi tamamlandı

Devlet başkanlığı seçiminin galibi yüzde 73,22 ile komedyen Vladimir Zelenskiy oldu.

Ali Cura   | 23.04.2019
Ukrayna'da oy sayma işlemi tamamlandı

Kiev

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, hafta sonu ülkede yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin oy sayma işleminin tamamladığını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki oylarla birlikte ülke genelinde toplam yüzde 62,09 oranında katılımın sağlandığı seçimlerin ardından sandıkların tamamı açıldı.

Yapılan sayım sonucunda adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi oldu. Zelenskiy’in rakibi mevcut devlet başkanı Petro Poroşenko ise oyların yüzde 24,45'ini alarak devlet başkanlığı koltuğunu kaybetti.

Zelenskiy, seçimde toplam kullanılan 18 milyon 491 bin 840 oyun, 13 milyon 541 bin 530'unu alırken, Poroşenko ise 4 milyon 522 bin 320 oyda kaldı.

Seçimden birinci çıkan Zelenskiy'in 31 Mayıs'a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

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