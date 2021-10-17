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Dünya

Afganistan'daki son Yahudi Simantov, Türkiye'nin vize vermesiyle İstanbul'a geldi

Kabil'de yaşarken ülkesinden tahliye edilen 62 yaşındaki Zebulun Simantov, Türkiye'nin girişimleri ve yardımlarıyla geldiği İstanbul Havalimanı'nda Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılandı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.10.2021
Afganistan'daki son Yahudi Simantov, Türkiye'nin vize vermesiyle İstanbul'a geldi

İstanbul

Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov, Türkiye'nin vize vermesinin ardından tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.





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