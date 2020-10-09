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Türkiye

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

Türkiye geçen ay, son 50 yıllık dönem göz önüne alındığında "en sıcak eylül ayı"nı yaşadı.

Hikmet Faruk Başer   | 09.10.2020
Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

İstanbul

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı daha önce 20,5 olarak ölçülen ortalama eylül ayı sıcaklığının 3,4 derece arttığı tespit edildi. 

Böylece son ölçümlere göre bu yılın eylül ayındaki sıcaklık 23,9 dereceye çıktı ve son 50 yılın "en sıcak eylül ayı" yaşandı.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2015 yılının eylül ayında yaşanmıştı.

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