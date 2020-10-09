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Dünya, Libya

ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden 'Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor' mesajı

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Türkiye'nin Libya'daki diyalog sürecini desteklediğini belirtti.

Mücahit Aydemir   | 09.10.2020
ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden 'Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor' mesajı

Trablus

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki siyasi duruma ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara'da yürüttüğümüz iyi tartışmalar, Türkiye'nin Libya Siyasi Diyalog Forumu'na verdiği desteği teyit ediyor ve etkili bir ateşkesi güçlendirmeye olan ihtiyacı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Libya diyalog sürecinin desteklenmesi konusunu ele almak üzere düzenlediği diplomatik ziyaretler kapsamında 2 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulunan Norland, daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmişti.

ABD'li Büyükelçi Norland, bu kapsamında dün de Ankara'yı ziyaret etmişti.

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