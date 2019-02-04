Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço

KABİL/ANKARA

Afganistan'da 2019'un ilk ayında yaşanan çatışmalarda 900'den fazla insan hayatını kaybetti, en az 800 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Afganistan'da ocak ayında, aralarında Taliban militanları, Afgan ordusu, yabancı askerler ve sivillerin bulunduğu 1700'den fazla ölüm ve yaralanma yaşandı.

Çatışmalarda 900'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 800 kişi yaralandı.

Ülkede 2019'un ilk çatışması, Taliban militanlarının, yeni yıl arifesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırmasıyla başladı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 20'si de yaralandı.

Saldırı, ABD'nin Taliban ile savaşı sonlandırmak üzere görüşmelere başlamasının ardından geldi. Saldırıdan daha 1 ay önce, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.

Analistler, saldırıyı Taliban'ın barış müzakereleri yürütürken sahada ağırlığını hissettirme çabası olarak yorumlamıştı.

Bu arada Afgan güvenlik güçleri de sahada daha saldırgan bir tavır benimsemeye başladı. İki eski istihbarat şefinin, Asadullah Halil ve Emrullah Salih'in savunma ve içişleri bakanlıklarına getirilmeleriyle, güvenlik güçleri Taliban'a karşı daha sert bir tutum benimsedi.

Ocak ayında yaşanan en kanlı saldırı, ABD güçlerinin, 25 Ocak'ta Taliban kontrolündeki Helmand vilayetindeki Sangın ilçesine düzenlediği hava saldırısı oldu. Saldırıda, aynı aileden 16 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında 2014'ten bu yana 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan'da ABD'nin 2001'deki işgalinden bu yana devam eden savaş, geçen yıl kasım ayında 18. yılına girmişti.

Muhabir: Shadi Khan Saif, Emre Aytekin