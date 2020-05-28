Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü
Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan'da, Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.
Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.