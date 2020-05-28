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Dünya

Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 28.05.2020
Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Afganistan

Afganistan'da, Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

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