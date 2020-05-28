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Dünya

Parasızlıktan Brezilya'da mahsur kalan 200'den fazla Kolombiyalı havalimanında kamp kurdu

Güney Amerika'da Kovid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelen Brezilya'da 200'den fazla Kolombiyalı ülkelerine geri dönmek ümidiyle Sao Paulo Havalimanı'nda kamp kurdu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.05.2020
Parasızlıktan Brezilya'da mahsur kalan 200'den fazla Kolombiyalı havalimanında kamp kurdu Fotoğraf: Marcello Zambrana/AA

Ankara

Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü konumuna gelen Brezilya'da 200'den fazla Kolombiyalı ülkelerine geri dönmek ümidiyle Sao Paulo Havalimanı'nda kamp kurdu.

Uçak bileti alacak paraları olmadığını söyleyen Kolombiyalıların çoğu, geceyi havalimanında uçuş öncesi kontrol alanına yakın bölgede döşeklerin, örtülerin ve karton kutuların üzerinde yatarak geçirdi. Bazılarının da çıplak zeminde uyuduğu görüldü.

Salgın nedeniyle Brezilya'daki işlerini kaybeden Kolombiyalılar arasında yer alan Jose Avila Saavedra, "Kazandığımız parayı kiraya veriyorduk. Şimdi sokakta kaldık ve ailelerimizle ülkemize gitmek istiyoruz." dedi.

Saavedra, Brezilya'da yapacak işleri ve paraları olmadığını belirterek, "Kolombiya Devlet Başkanı'ndan bize yardım etmesini istiyoruz. Karnımızı yardımlarla doyuruyoruz." diye konuştu.

Kolombiya'nın Brasilia Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise salgın başladığında 346 Kolombiyalının 3 ticari uçakla ülkeye götürüldüğü ancak her yolcunun gidiş masrafını kendisinin karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya'daki mevzuatın hükümetin herhangi bir kişinin uçuş masrafını üstlenmesini yasakladığı, havalimanında kamp kuran Kolombiyalıların yurda götürülme tekliflerinin reddedildiği vurgulandı.

Sao Paulo Havalimanı işletmesi de durumun gözetim altında olduğunu açıkladı.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 25 bin 598 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı 411 bin 821.

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