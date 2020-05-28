Bangladeş'te sahte içkiden 16 kişi yaşamını yitirdi
Bangladeş'in kuzeybatısında sahte içki tüketen 16 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
The Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeybatı bölgesinde düzenlenen kutlamalar sırasında sahte içki tüketen 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, en az 12 kişinin de tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.