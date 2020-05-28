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Dünya

Bangladeş'te sahte içkiden 16 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş'in kuzeybatısında sahte içki tüketen 16 kişi hayatını kaybetti.

Emel Gözellik   | 28.05.2020
Bangladeş'te sahte içkiden 16 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

The Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeybatı bölgesinde düzenlenen kutlamalar sırasında sahte içki tüketen 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, en az 12 kişinin de tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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