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Dünya

Afganistan'da son iki haftada 88 sivil öldürüldü

Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.08.2020
Afganistan'da son iki haftada 88 sivil öldürüldü Fotoğraf: Haroon Sabawoo /AA

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülkenin 27 vilayetinde 781 saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 88 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 133 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Aryen, saldırılarda en çok can kaybının Gazne ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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