Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
5.99
BIST 100
88,533.40
Altın
1,285.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 11.05.2019
Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan

Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.

Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

Pentagon Afganistan destek fonunu Meksika duvarı için kullanacak

Pentagon Afganistan destek fonunu Meksika duvarı için kullanacak

Çocuklarıyla karlı dağları aşan Afgan annenin umudu Türkiye'de

TİKA'nın eğitimini tamamlayan Afgan sağlıkçılar sertifikalarını aldı

'Afganistan'da kalıcı barış için tüm etnik gruplar sürece dahil edilmeli'

'Afganistan'da kalıcı barış için tüm etnik gruplar sürece dahil edilmeli'
ABD-Taliban görüşmesinde düğümler çözülmüyor

ABD-Taliban görüşmesinde düğümler çözülmüyor

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü