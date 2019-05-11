Afganistan'da patlama: 8 ölü
Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin öldüğü bildirildi.
Afganistan
Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.
Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.
Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.