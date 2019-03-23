Afganistan'da milletvekili öldürüldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil
Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barikzey'in Kandahar'ın 6. bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda milletvekilinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azizi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.