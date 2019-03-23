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Dünya

Afganistan'da milletvekili öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 23.03.2019
Afganistan'da milletvekili öldürüldü

Kabil

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barikzey'in Kandahar'ın 6. bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda milletvekilinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azizi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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