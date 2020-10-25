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Dünya

Afganistan'da El Kaide yöneticilerinden El Mısri öldürüldü

Afganistan'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.10.2020
Afganistan'da El Kaide yöneticilerinden El Mısri öldürüldü

Kabil

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı, güvenlik güçlerinin, ülkenin Gazne vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin "örgütün sözde Hint Yarımadası şebekesinin iki numaralı ismi" olduğu kaydedildi.

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