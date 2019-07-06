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Dünya

Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 06.07.2019
Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Afganistan

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.

Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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