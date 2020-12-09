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Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 09.12.2020
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Afghanistan

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gazne'nin Molla Nuh Baba bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Cumazadah, saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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