Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç asker hayatını kaybetti.
Afghanistan
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Gazne'nin Molla Nuh Baba bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda üç askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.